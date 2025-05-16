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Когда и как происходит принудительное взыскание средств со счета налогоплательщика

21:45, 16 мая 2025
Взыскание налогового долга по решению суда осуществляется государственной исполнительной службой в соответствии с законом об исполнительном производстве.
Когда и как происходит принудительное взыскание средств со счета налогоплательщика
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Налоговая служба в Черновицкой области разъясняет, когда и как происходит принудительное взыскание средств с счета налогоплательщика.

Указывается, что в соответствии с абзацем первым п. 95.3 ст. 95 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года №2755-VI (далее – НКУ), взыскание средств со счетов/электронных кошельков налогоплательщика в банках, небанковских поставщиках платёжных услуг/эмитентах электронных денег, обслуживающих такого налогоплательщика, и со счетов налогоплательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, открытых в центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, осуществляется по решению суда, которое направляется для исполнения контролирующим органам, в размере суммы налогового долга или его части.

Согласно абзацу второму п. 95.5 ст. 95 НКУ, если налоговая задолженность возникла в результате неуплаты денежных обязательств и/или пени, определённых налогоплательщиком в налоговых декларациях или уточняющих расчётах, поданных в контролирующий орган в установленные НКУ сроки, взыскание средств со счетов/электронных кошельков такого налогоплательщика в банках, небанковских поставщиках платёжных услуг/эмитентах электронных денег осуществляется по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа без обращения в суд, при условии, если такая налоговая задолженность не оплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днём предельного срока её уплаты, и при отсутствии/наличии в меньшем размере непогашенного обязательства государства по возврату такому налогоплательщику ошибочно и/или избыточно уплаченных им денежных обязательств, и/или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. В случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме, которая меньше суммы налогового долга, эта норма применяется в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства.

Решение о взыскании средств со счетов/электронных кошельков такого налогоплательщика в банках, небанковских поставщиках платёжных услуг/эмитентах электронных денег является требованием взыскателя к должнику, которое подлежит немедленному и обязательному исполнению путём инициирования перевода в платёжной системе по правилам соответствующей платёжной системы (абзац четвёртый п. 95.5 ст. 95 НКУ).

На основании решения суда или решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа о взыскании средств со счетов/электронных кошельков налогоплательщика в счёт погашения налогового долга контролирующий орган инициирует взыскание средств на основании платёжной инструкции на принудительное списание (взыскание) средств, доставленной лично представителем контролирующего органа или отправленной заказным письмом.

Согласно п. 87.11 ст. 87 НКУ орган взыскания обращается в суд с иском о взыскании суммы налогового долга налогоплательщика – физического лица. Взыскание налогового долга по решению суда осуществляется государственной исполнительной службой в соответствии с законом о исполнительном производстве.

Порядок исполнения поставщиками платёжных услуг дебетового перевода средств без согласия плательщика определён разд. IV Инструкции о безналичных расчётах в национальной валюте пользователей платёжных услуг, утверждённой постановлением Правления Национального банка Украины от 29.07.2022 №163.

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