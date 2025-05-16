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Владимир Зеленский заявил, что давление на Россию должно сохраняться, а Кир Стармер – что позиция РФ неприемлема

16:54, 16 мая 2025
Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции – отметил Зеленский.
Владимир Зеленский заявил, что давление на Россию должно сохраняться, а Кир Стармер – что позиция РФ неприемлема
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Президент Владимир Зеленский 15 мая после сообщения о завершении переговоров в Стамбуле между делегациями РФ и Украиной рассказал детали разговора с Трампом.

«Говорил с Президентом США Дональдом Трампом вместе с Президентом Макроном, Федеральным канцлером Мерцом, премьер-министрами Стармером и Туском. Обсудили встречу в Стамбуле.

Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира и важно, чтобы мир держался сильных позиций.

Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Благодарю всех в мире, кто помогает», отметил он.

В то же время премьер Великобритании Кир Стармер после разговора с Трампом заявил, что позиция России «неприемлема». Об этом сообщает Sky News.

«Мы только что встретились с президентом Зеленским, а затем звонили по телефону президенту Трампу, чтобы обсудить развитие переговоров сегодня», – сказал британский премьер-министр журналистам в Албании.

«И позиция России явно неприемлема, и не в первый раз.

Поэтому в результате этой встречи с президентом Зеленским и того разговора с президентом Трампом мы сейчас тесно согласовываем наши действия и будем продолжать это делать», указал он.

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Владимир Зеленский переговоры

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