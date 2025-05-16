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Володимир Зеленський заявив, що тиск на Росію має зберігатись, а Кір Стармер – що позиція РФ неприйнятна

16:54, 16 травня 2025
Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції – зазначив Зеленський.
Володимир Зеленський заявив, що тиск на Росію має зберігатись, а Кір Стармер – що позиція РФ неприйнятна
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Президент Володимир Зеленський 15 травня після повідомлення про завершення перемовин у Стамбулі між делегаціями РФ та України розповів деталі розмови з Трампом.

«Говорив із Президентом США Дональдом Трампом разом із Президентом Макроном, Федеральним канцлером Мерцом, прем’єр-міністрами Стармером і Туском. Обговорили зустріч у Стамбулі.

Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає», зазначив він.

В той же час, прем’єр Великої Британії Кір Стармер після розмови з Трампом заявив, що позиція Росії «неприйнятна». Про це повідомляє Sky News.

«Ми щойно зустрілися з президентом Зеленським, а потім телефонували президенту Трампу, щоб обговорити розвиток переговорів сьогодні», – сказав британський прем’єр-міністр журналістам в Албанії.

«І позиція Росії явно неприйнятна, і не вперше.

Тож, в результаті цієї зустрічі з президентом Зеленським та тієї розмови з президентом Трампом, ми зараз тісно узгоджуємо наші дії та продовжуватимемо це робити», вказав він.

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Володимир Зеленський переговори

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