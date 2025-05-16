Кабмін спростив ветеранам і ветеранкам та їхнім родинам доступ до соціальних послуг

Уряд спростив доступ ветеранів та їхніх родин до соціальних послуг: електронне посвідчення, нові правила і пільги.

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Кабінет Міністрів затвердив низку змін до урядових постанов, спрямованих на удосконалення системи соціального захисту ветеранів і ветеранок війни та членів їхніх родин.

Зокрема, як повідомили у Мінветеранів, Урядом погоджено:

е-посвідчення — основний документ, що підтверджує статус ветерана війни

Електронне посвідчення ветерана офіційно визнано основним документом, що підтверджує відповідний статус. Серед ключових переваг — поліпшення надання адміністративних послуг, пришвидшення доступу до соціальних гарантій та зменшення часу на перевірку статусу.

Паперове посвідчення відтепер оформлюється окремо — за бажанням особи (або її представника) шляхом подання заяви у довільній формі, фотокартки та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

безперервний соціальний захист для дітей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

Урегульовано питання видачі посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника або Захисниці України дітям до 14 років. Забезпечено безперервне користування усіма передбаченими законодавством пільгами у перехідний період, коли дитина досягає 14-річного віку та очікує на отримання паспорта і посвідчення.

Окрім того, враховано специфіку воєнного стану: якщо дитина з батьками перебуває за кордоном і не має змоги особисто звернутися по оформлення посвідчення, її право на пільги не припиняється.

уточнення строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни

Якщо групу інвалідності внаслідок війни було встановлено з переглядом до 1 січня 2025 року, посвідчення залишається дійсним:

до 1 листопада 2025 року — для чоловіків віком від 25 до 60 років з ІІ або ІІІ групою інвалідності внаслідок війни;

до 1 квітня 2026 року — для інших осіб з інвалідністю внаслідок війни, крім тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи.

А тим людям з інвалідністю внаслідок війни, у яких перегляд групи мав би відбутися після 1 січня 2025 року, але вони не змогли його пройти вчасно — строк дії їхнього посвідчення продовжується до 1 липня 2025 року.

травма як причина для встановлення інвалідності або смерті Захисника чи Захисниці України

Відтепер травму прирівняно до інших ушкоджень здоров’я — таких як поранення, контузія, каліцтво або захворювання — як підставу для встановлення інвалідності чи смерті Захисника чи Захисниці України.

витяг ЄДРВВ — підстава для отримання або відновлення паперового посвідчення ветерана

Щоб отримати або відновити паперове посвідчення ветерана (наприклад, у разі його втрати, пошкодження або зміни особистих даних), достатньо надати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Додаткових підтверджень статусу не потрібно.

Мінветеранів отримав повноваження щодо видачі посвідчень і талонів на пільговий проїзд

Міністерству у справах ветеранів України надано право видавати посвідчення та листи талонів на пільговий проїзд тим учасникам бойових дій, документи яким раніше оформлювали ліквідовані органи влади без правонаступників.

Загалом Урядом внесено зміни до:

Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302;

Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685;

Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740;

Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336;

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 № 1390 «Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період воєнного стану»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2023 № 685 «Деякі питання встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України».

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