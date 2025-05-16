Кабмин упростил ветеранам и ветеранкам и их семьям доступ к социальным услугам

Правительство упростило доступ ветеранов и их семей к социальным услугам: электронное удостоверение, новые правила и льготы.

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Кабинет Министров утвердил ряд изменений в правительственные постановления, направленных на усовершенствование системы социальной защиты ветеранов и ветеранок войны и членов их семей.

В частности, как сообщили в Минветеранов, Правительством одобрено:

е-удостоверение — основной документ, подтверждающий статус ветерана войны

Электронное удостоверение ветерана официально признано основным документом, подтверждающим соответствующий статус. Среди ключевых преимуществ — улучшение предоставления административных услуг, ускорение доступа к социальным гарантиям и сокращение времени на проверку статуса.

Бумажное удостоверение теперь оформляется отдельно — по желанию лица (или его представителя) путем подачи заявления в произвольной форме, фотографии и выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны.

непрерывная социальная защита для детей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины

Урегулирован вопрос выдачи удостоверения члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины детям до 14 лет. Обеспечено непрерывное пользование всеми предусмотренными законодательством льготами в переходный период, когда ребенок достигает 14-летнего возраста и ожидает получения паспорта и удостоверения.

Кроме того, учтена специфика военного положения: если ребенок с родителями находится за границей и не имеет возможности лично обратиться за оформлением удостоверения, его право на льготы не прекращается.

уточнение срока действия удостоверений лиц с инвалидностью вследствие войны

Если группу инвалидности вследствие войны было установлено с пересмотром до 1 января 2025 года, удостоверение остается действительным:

до 1 ноября 2025 года — для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности вследствие войны;

до 1 апреля 2026 года — для других лиц с инвалидностью вследствие войны, кроме тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования лица.

А тем людям с инвалидностью вследствие войны, у которых пересмотр группы должен был состояться после 1 января 2025 года, но они не смогли его пройти вовремя — срок действия ихнего удостоверения продлевается до 1 июля 2025 года.

травма как причина для установления инвалидности или смерти Защитника или Защитницы Украины

Отныне травма приравнена к другим повреждениям здоровья — таким как ранение, контузия, увечье или заболевание — как основание для установления инвалидности или смерти Защитника или Защитницы Украины.

выписка ЕГРВВ — основание для получения или восстановления бумажного удостоверения ветерана

Чтобы получить или восстановить бумажное удостоверение ветерана (например, в случае его утери, повреждения или изменения личных данных), достаточно предоставить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны. Дополнительных подтверждений статуса не требуется.

Минветеранов получил полномочия по выдаче удостоверений и талонов на льготный проезд

Министерству по делам ветеранов Украины предоставлено право выдавать удостоверения и листы талонов на льготный проезд тем участникам боевых действий, документы которым ранее оформляли ликвидированные органы власти без правопреемников.

В целом Правительством внесены изменения в:

Положение о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 12.05.1994 № 302;

Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью вследствие войны лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их проведения, во время непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 08.09.2015 № 685;

Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 23.09.2015 № 740;

Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 29.04.2016 № 336;

Постановление Кабинета Министров Украины от 28.02.2018 № 119 «Некоторые вопросы социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства»;

Постановление Кабинета Министров Украины от 16.12.2022 № 1390 «Некоторые вопросы срока действия удостоверений лиц с инвалидностью вследствие войны на период военного положения»;

Постановление Кабинета Министров Украины от 07.07.2023 № 685 «Некоторые вопросы установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины».

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