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В Киеве анонсировали создание единой платформы помощи после российских атак

15:41, 17 мая 2025
В Киеве создадут платформу «все в одном месте» для пострадавших от атак РФ — помощь будет доступна через приложение.
В Киеве анонсировали создание единой платформы помощи после российских атак
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Начальник КГВА Тимур Ткаченко анонсировал создание в Киеве единой платформы помощи после российских атак. По его словам, после атак РФ люди не знают, куда обращаться, не могут понять, где получить помощь.

«Я размышлял, что с этим можно сделать, чтобы быстро и удобно объединить в одном месте всю помощь. Это и утрата жилья, необходимость временного приюта, возможности финансовой поддержки, гуманитарная или психологическая помощь, юридические вопросы и так далее», — отметил он. «Сейчас мы с командой начинаем работу над таким сервисом по принципу "все в одном месте". Вижу это как приложение и платформу».

Ткаченко отметил, что обратится к депутатскому корпусу столицы за поддержкой такой инициативы.

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Киев КГВА

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