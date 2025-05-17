У Києві анонсували створення єдиної платформи допомоги після російських атак

У Києві створять платформу «все в одному місці» для постраждалих від атак РФ — допомога буде доступна через застосунок.

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Начальник КМВА Тимур Ткаченко анонсував створення у Києві єдиної платформи допомоги після російських атак. За його словами, після атак РФ люди не знають, куди звертатися, не можуть зрозуміти, де отримати допомогу.

«Я міркував, що з цим можна зробити, щоб швидко і зручно обʼєднати в одному місці всю допомогу. Це і втрата житла, потреба тимчасового притулку, можливості фінансової підтримки, гуманітарна чи психологічна допомога, юридичні питання тощо», - зазначив він. «Наразі ми з командою починаємо працювати над таким сервісом за принципом "все в одному місці". Бачу це як застосунок і платформу».

Ткаченко зазначив, що звернеться до депутатського корпусу столиці щодо підтримки такої ініціативи.

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