Практика судів
  1. В Україні

У Києві анонсували створення єдиної платформи допомоги після російських атак

15:41, 17 травня 2025
У Києві створять платформу «все в одному місці» для постраждалих від атак РФ — допомога буде доступна через застосунок.
У Києві анонсували створення єдиної платформи допомоги після російських атак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальник КМВА Тимур Ткаченко анонсував створення у Києві єдиної платформи допомоги після російських атак. За його словами, після атак РФ люди не знають, куди звертатися, не можуть зрозуміти, де отримати допомогу.

«Я міркував, що з цим можна зробити, щоб швидко і зручно обʼєднати в одному місці всю допомогу. Це і втрата житла, потреба тимчасового притулку, можливості фінансової підтримки, гуманітарна чи психологічна допомога, юридичні питання тощо», - зазначив він. «Наразі ми з командою починаємо працювати над таким сервісом за принципом "все в одному місці". Бачу це як застосунок і платформу».

Ткаченко зазначив, що звернеться до депутатського корпусу столиці щодо підтримки такої ініціативи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМВА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада підтримала зміни до закону про санкції

Зміни до законів про санкції, про СБУ та розвідку дозволять накладати санкції на конкретні судна та повітряні судна.

Призначення експертизи з метою пошуку нових доказів обвинувачення фактично становить собою додаткове розслідування, що суперечить засадам кримінального процесу – Верховний Суд

Прокурор у скарзі вказував на необхідність призначення повторної експертизи під час судового провадження для встановлення нових обставин, які не були відомі на час досудового розслідування.

Верховна Рада підтримала спрощення продажу і передачі у користування земельних ділянок колишнім власникам зруйнованих об’єктів

Продаж і передачу у користування земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках, пропонується здійснювати без земельних торгів.

Виконання вимог правоохоронців не є підставою для визнання порушення ПДР вчиненим у стані крайньої необхідності – Верховний Суд

Засуджений вказував, що судами не застосовано ст. 39 КК, оскільки не взято до уваги виконання ним обов’язкових для виконання вказівок працівника правоохоронного органу.

Компенсація за житло військовим є можливою лише у порядку черговості та на підставі рішення житлової комісії – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно можливості отримання військовими компенсації за житло лише у порядку черговості.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті