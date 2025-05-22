В Киеве упорядочат размещение рекламы в общественном транспорте

В Киеве готовят новые правила для рекламы в общественном транспорте.

Источник иллюстративного фото: petition.kyivcity.gov.ua

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В столице начали работу над обновлением правил размещения рекламы в общественном транспорте. Это станет первым шагом к масштабной реформе, цель которой — упорядочить и стандартизировать рекламные конструкции в муниципальном транспорте. Об этом сообщили в Управлении по вопросам рекламы КГГА.

Руководительница управления Оксана Полищук отметила, что столица давно нуждается в таких правилах. По ее словам, в настоящее время отсутствует единый нормативный документ, регулирующий размещение рекламы в общественном транспорте, особенно в метрополитене. А это пространство, где чрезвычайно важны безопасность, эстетика и информационная гигиена.

В новом документе будет предусмотрено: классификатор разрешенных типов рекламных конструкций, требования к ним, а также четкий перечень мест, где реклама разрешена или запрещена.

Следующим этапом после утверждения правил станет разработка схемы размещения рекламы — перечня разрешенных локаций в соответствии с утвержденным классификатором.

По словам Оксаны Полищук, эти изменения являются продолжением реформы наружной рекламы, которую город уже реализовал.

После прохождения всех необходимых процедур, включая регуляторную, проект Правил будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.

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