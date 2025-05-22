У Києві впорядкують розміщення реклами в громадському транспорті

У Києві готують нові правила для реклами в громадському транспорті.

Джерело ілюстративного фото: petition.kyivcity.gov.ua

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У Києві розпочали роботу над оновленням правил розміщення реклами в громадському транспорті. Це стане першим кроком до масштабної реформи, мета якої — упорядкувати й стандартизувати рекламні конструкції у муніципальному транспорті. Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА.

Очільниця управління Оксана Поліщук зазначила, що столиця давно потребує таких правил. За її словами, наразі відсутній єдиний нормативний документ, який регулює розміщення реклами в громадському транспорті, особливо в метрополітені. А це простір, де надзвичайно важливі безпека, естетика та інформаційна гігієна.

У новому документі буде передбачено: класифікатор дозволених типів рекламних конструкцій, вимоги до них, а також чіткий перелік місць, де реклама дозволена або заборонена.

Наступним етапом після ухвалення правил стане розробка схеми розміщення реклами — переліку дозволених локацій відповідно до затвердженого класифікатора.

За словами Оксани Поліщук, ці зміни є продовженням реформи зовнішньої реклами, яку місто вже реалізувало.

Після проходження всіх необхідних процедур, включно з регуляторною, проєкт Правил буде винесено на розгляд Київської міської ради.

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