СБУ в третий раз взорвала Крымский мост, на этот раз – под водой

Крымский мост после взрыва находится в аварийном состоянии, – СБУ.

Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины провела очередную успешную спецоперацию, в результате которой в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту - на этот раз повреждения получили его подводные опоры. Об этом сообщили в СБУ.

Спецоперация длилась несколько месяцев. По ее итогам агенты СБУ заминировали опоры моста на уровне морского дна. В 4:44 утра 3 июня первое взрывное устройство было активировано. Как отмечают в ведомстве, взрывчатка мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте серьезно повредила конструкции. По предварительным оценкам, мост находится в аварийном состоянии.

По словам главы СБУ Василия Малюка, он лично координировал подготовку и проведение этой операции.

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам рф нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост - абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», - заявил Малюк.

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