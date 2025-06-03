СБУ втретє підірвала Кримський міст, цього разу – під водою

Кримський міст після вибуху перебуває в аварійному стані, – СБУ.

Фото: СБУ

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Служба безпеки України провела чергову успішну спецоперацію, внаслідок якої втретє завдала удару по Кримському мосту — цього разу пошкоджень зазнали його підводні опори. Про це повідомили в СБУ.

Спецоперація тривала кілька місяців. За її підсумками агенти СБУ замінували опори мосту на рівні морського дна. О 4:44 ранку 3 червня перший вибуховий пристрій було активовано. Як зазначають у відомстві, вибухівка потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті серйозно пошкодила конструкції. За попередніми оцінками, міст перебуває в аварійному стані.

За словами голови СБУ Василя Малюка, він особисто координував підготовку і проведення цієї операції.

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», – заявив Малюк.

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