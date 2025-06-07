Во Львове будут судить женщину, которая обманом получила соцвыплаты, подделав медицинские справки ребенку

Женщина предоставила фальшивые документы о несуществующем заболевании ребенка и незаконно получила почти 200 тысяч гривен государственной помощи.

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Во Львове будут судить 36-летнюю женщину, которая подделала справки о несуществующем заболевании у своего ребёнка, чтобы получать социальные выплаты. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемая незаконно завладела бюджетными средствами, выплаченными ей как компенсация за услугу «Муниципальная няня» и как помощь лицу, ухаживающему за больным ребёнком.

Для этого женщина подала в отдел соцзащиты документы, необходимые для получения компенсации. Однако справки, подтверждающие наличие у её ребёнка серьёзного заболевания, были поддельными, и фактически ребёнок не имел указанного в документах диагноза.

Общая сумма ущерба составила почти 200 тысяч гривен.

В суд направлен обвинительный акт в отношении местной жительницы. Ей инкриминируют мошенничество, пособничество в подделке документов и использование поддельных документов (ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Относительно лица, которое способствовало выдаче поддельных справок о заболеваниях, материалы выделены в отдельное производство, продолжаются следственные действия.

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