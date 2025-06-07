У Львові судитимуть жінку, яка обманом отримала соцвиплати, підробивши медичні довідки дитини

Жінка надала фальшиві документи про неіснуюче захворювання дитини та незаконно отримала майже 200 тисяч гривень державної допомоги.

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У Львові судитимуть 36-річну жінку, яка підробила дитині довідки про наявність у неї неіснуючого захворювання, щоб отримувати соціальні виплати. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачена незаконно заволоділа бюджетними коштами, виплаченими їй як компенсація за послугу «Муніципальна няня» та як допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Для цього жінка подала у відділ соцзахисту документи, необхідні для отримання компенсації. Проте довідки, які підтверджували наявність у її дитини серйозного захворювання, були підробленими і фактично дитина не мала вказаного у документах захворювання.

Загальна сума збитків склала майже 200 тисяч гривень.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт щодо місцевої мешканки. Їй інкримінують шахрайство, пособництво у підробленні документів та використання підроблених документів (ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Щодо особи, яка сприяла видачі підроблених довідок про наявність захворювань, матеріали виділено в окреме провадження, тривають слідчі дії.

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