На Рівненщині викрили схему переправлення військовозобов'язаних до Білорусі за $5 тисяч

Двох місцевих жителів затримали під час спроби переправити чоловіка через кордон поза пунктами пропуску та повідомили їм про підозру.

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На Рівненщині повідомлено про підозру двом чоловіка, які вимагали 5 тисяч доларів за переправлення військовозобов'язаного в Білорусь. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіки розробили схему переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України поза встановленими пунктами прикордонного пропуску до Республіки Білорусь.

Так, з одного «клієнта» брали 5000 доларів.

Під час переправлення чоловіка 30 травня 2025 року їх затримали правоохоронці.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури двом жителям Рівненської області повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 332 КК України).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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