В Ровенской области разоблачили схему переправки военнообязанных в Беларусь за $5 тысяч

Двое местных жителей были задержаны при попытке переправить мужчину через границу вне пунктов пропуска и сообщили им о подозрении.

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В Ровенской области сообщили о подозрении двум мужчинам, которые требовали 5 тысяч долларов за переправку военнообязанного в Беларусь. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчины разработали схему переправки военнообязанных через государственную границу Украины вне установленных пунктов пограничного пропуска в Республику Беларусь.

Так, с одного «клиента» брали 5000 долларов.

Во время переправки мужчины 30 мая 2025 года их задержали правоохранители.

Под процессуальным руководством прокуроров Владимирской окружной прокуратуры двум жителям Ровенской области сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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