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Илон Маск удалил пост о том, что Дональд Трамп упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна

15:11, 7 июня 2025
Во время публичного конфликта с Трампом Маск заявил, что упоминание президента в «файлах Эпштейна» якобы скрывается, но впоследствии удалил это сообщение без объяснений.
Илон Маск удалил пост о том, что Дональд Трамп упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна
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Американский миллиардер Илон Маск удалил из своей социальной сети X пост о том, что президент США Дональд Трамп упоминается в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

«Время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему их не опубликовали. Хорошего дня, Трамп!» — говорилось в сообщении, которое бизнесмен опубликовал 5 июня. Сейчас пост недоступен.

Как известно, между Маском и Трампом разгорелся публичный скандал. Глава Белого дома заявил, что «разочаровался» в Маске и что он «сошел с ума».

Добавим, Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

Также Маск считает, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах.

Кроме того, миллиардер намекнул на создание в США новой политической партии после конфликта с Трампом.

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Дональд Трамп Илон Маск

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