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Нацбанк оштрафовал платежный сервис NovaPay на 90 млн грн из-за нарушения мониторинга

14:53, 7 июня 2025
Большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы денежного мониторинга клиентов.
Нацбанк оштрафовал платежный сервис NovaPay на 90 млн грн из-за нарушения мониторинга
Фото из открытых источников
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Финансовый партнер Новой почты — платежная система NovaPay — получила решение Национального банка Украины о штрафе в размере 90,66 млн грн. Об этом сообщает НБУ.

Причиной стало ненадлежащее выполнение обязанностей по организации первичного финансового мониторинга, что привело к несвоевременному выявлению операций, подлежащих мониторингу, и ненадлежащему обмену информацией с соответствующими органами.

Кроме того, ООО «НоваПей» получило два письменных предупреждения: за несоответствие требованиям по проверке клиентов, являющихся политически значимыми лицами или связанными с ними, а также за осуществление трансграничных переводов валютных ценностей без лицензии НБУ.

Пресс-служба компании подтвердила, что большая часть замечаний регулятора касалась усовершенствования системы финансового мониторинга клиентов.

«Чтобы избежать новых штрафов или других видов наказаний со стороны регулятора, NovaPay уже внедрил ряд изменений, таких как наблюдение за количеством и регулярностью получения наложенных платежей физическими лицами. А также усиливает направления, на которых акцентировал внимание регулятор», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Новая почта оплатит штраф своевременно и в полном объеме и не будет его оспаривать.

Как известно, начиная с июня, Новая почта вводит новые правила, касающиеся частных клиентов. В компании подтвердили мониторинг большого количества наложенных платежей, однако отметили, что не ограничивают количество отправлений или получений посылок.

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НБУ Нацбанк штраф / штрафы

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