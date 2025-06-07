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Нацбанк оштрафував платіжний сервіс NovaPay на 90 млн грн через порушення моніторингу

14:53, 7 червня 2025
Быльша частина зауважень регулятора стосувалася вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів.
Нацбанк оштрафував платіжний сервіс NovaPay на 90 млн грн через порушення моніторингу
Фото з відкритих джерел
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Фінансовий партнер Нової пошти — платіжна система NovaPay — отримала рішення Національного банку України про штраф у розмірі 90,66 млн грн. Про це повідомляє НБУ.

Причиною стало невідповідне виконання обов’язків щодо організації первинного фінансового моніторингу, що призвело до несвоєчасного виявлення операцій, які підлягають моніторингу, та неналежного обміну інформацією з відповідними органами.

Крім того, ТОВ «НоваПей» отримало два письмових застереження: за невідповідність вимогам щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними, а також за здійснення транскордонних переказів валютних цінностей без ліцензії НБУ.

Пресслужба компанії підтвердила, що більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів.

«Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив низку змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами. А також посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нова пошта сплатить штраф вчасно у повному обсязі та не буде його оскаржувати.

Як відомо, починаючи з червня Нова пошта вводить нові правила, які стосуються приватних клієнтів. У компанії підтвердили моніторинг великої кількості післяплат, однак там зазначили, що не обмежують кількість посилок, які відправляються або отримуються.

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НБУ Нацбанк штраф

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