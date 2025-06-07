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Ілон Маск видалив пост про те, що Дональд Трамп згадується в документах у справі Джеффрі Епштейна

15:11, 7 червня 2025
Під час публічного конфлікту з Трампом Маск заявив, що згадка президента у «файлах Епштейна» нібито приховується, але згодом видалив цей допис без пояснень.
Ілон Маск видалив пост про те, що Дональд Трамп згадується в документах у справі Джеффрі Епштейна
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Американський мільярдер Ілон Маск видалив зі своєї соцмережі X допис про те, що президент США Дональд Трамп згадується в документах у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації.

«Час кинути справжню бомбу: Дональд Трамп фігурує у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили. Гарного дня, Трамп!» — йшлося в повідомленні, яке бізнесмен опублікував 5 червня. Зараз допис недоступний.

Як відомо, між Маском та Трампом розгорівся публічний скандал. Глава Білого дому заявив, що «розчарувався» в Маску та, що він «зʼїхав з глузду».

Додамо, Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

Також Маск вважає, що без його підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах.

Крім того, мільярдер натякнув на створення у США нової політичної партії після конфлікту з Трампом.

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Дональд Трамп Ілон Маск

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