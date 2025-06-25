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На Закарпатье обвалился мост над рекой

20:31, 25 июня 2025
Мост обвалился на трассе Ужок – Нижние Ворота.
На Закарпатье обвалился мост над рекой
Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
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На автомобильной дороге государственного значения Т-07-10 Ужок - Нижние Ворота между селами Подполозье и Ждениево на Закарпатье произошел обвал конструкции металлического моста через реку Жденивка. Об этом сообщило Агентство восстановления.

Речь идет об однопролетном мосте длиной 34 метра, построенном в 1962 году. Последний технический осмотр, проведенный весной 2025 года, показал удовлетворительное состояние сооружения без видимых повреждений или аварийных участков. Причины обвала пролетной конструкции и возможных ответственных лиц будет устанавливать следствие.

Сейчас на месте происшествия продолжается обустройство временной переправы через реку, задействована тяжелая техника. В Агентстве восстановления заверили, что до конца суток проезд будет обеспечен для легковых автомобилей и транспорта служб быстрого реагирования.

Сейчас доступ к населенным пунктам Ждениево, Збины, Щербовец, Пашковцы, Буковель, Перекрестный, Кичерный и Розтока возможен через село Ужок.

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дороги Закарпатье

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