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На Закарпатті обвалився міст над річкою

20:31, 25 червня 2025
Міст обвалився на трасі Ужок – Нижні Ворота.
На Закарпатті обвалився міст над річкою
Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
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На автомобільній дорозі державного значення Т-07-10 Ужок – Нижні Ворота між селами Підполоззя та Жденієво на Закарпатті стався обвал конструкції металевого мосту через річку Жденівка. Про це повідомило Агентство відновлення.

Йдеться про однопролітний міст завдовжки 34 метри, збудований у 1962 році. Останній технічний огляд, проведений навесні 2025 року, показав задовільний стан споруди без видимих пошкоджень чи аварійних ділянок. Причини обвалу прогонової конструкції та можливих відповідальних осіб встановлюватиме слідство.

Наразі на місці події триває облаштування тимчасової переправи через річку, задіяна важка техніка. В Агентстві відновлення запевнили, що до кінця доби проїзд буде забезпечено для легкових автомобілів та транспорту служб швидкого реагування.

Наразі доступ до населених пунктів Жденієво, Збини, Щербовець, Пашківці, Буковель, Перехресний, Кічерний та Розтока можливий через село Ужок.

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дороги Закарпаття

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