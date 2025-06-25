По схемі «дочка в ДТП» ошукала пенсіонерку — шахрайка з Рівненщини спробувала оскаржити вирок

Довірлива пенсіонерка втратила понад 650 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким 34-річну жінку визнано винною у шахрайстві. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У вересні минулого року 76-річна жителька Кам’янця-Подільського стала жертвою шахраїв.

Увечері їй зателефонували невідомі й повідомили, що її донька нібито потрапила в аварію та терміново потребує дорогої медичної допомоги. Налякана жінка назвала свою адресу, і вже за 40 хвилин до її дому прийшла «помічниця», яка пообіцяла передати гроші в лікарню.

Спочатку аферистка озвучила суму лікування в 9 тисяч доларів, а згодом збільшила її ще на 7 тисяч. У підсумку пенсіонерка втратила понад 650 тисяч гривень.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченій покарання у виді 4 років позбавлення волі, але жінка оскаржила вирок.

Апеляційний суд відхилив доводи сторони захисту щодо суворості призначеного їй покарання та залишив вирок без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.