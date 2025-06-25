Практика судов
  1. В Украине

По схеме «дочка в ДТП» обманула пенсионерку — мошенница из Ровенской попыталась обжаловать приговор

22:56, 25 июня 2025
Доверчивая пенсионерка потеряла более 650 тысяч гривен.
По схеме «дочка в ДТП» обманула пенсионерку — мошенница из Ровенской попыталась обжаловать приговор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым 34-летняя женщина признана виновной в мошенничестве. Об этом сообщает областная прокуратура.

В сентябре прошлого года 76-летняя жительница Каменец-Подольского стала жертвой мошенников.

Вечером ей позвонили по телефону неизвестные и сообщили, что ее дочь якобы попала в аварию и срочно нуждается в дорогой медицинской помощи. Испуганная женщина назвала свой адрес, и уже через 40 минут до ее дома пришла «помощница», которая пообещала передать деньги в больницу.

Сначала аферистка озвучила сумму лечения в 9 тысяч долларов, а затем увеличила ее еще на 7 тысяч. В итоге пенсионерка потеряла более 650 тысяч гривен.

Суд первой инстанции назначил обвиняемой наказание в виде 4 лет лишения свободы, но женщина оспорила приговор.

Апелляционный суд отклонил доводы стороны защиты относительно строгости назначенного ей наказания и оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На встрече Владимира Зеленского с Трампом присутствовали высокопоставленные лица с обеих сторон, фото

Офис Президента показал, кто присутствовал на встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, фото.

Из раздела «руководство» сайта Офиса Генпрокурора исчезла информация об еще одном заместителе Генпрокурора

Информация о заместителе Генпрокурора Антоне Войтенко удалена из раздела «руководство» сайта ОГП.

Кабмин изменил процедуру предоставления доступа к ЕГР и Реестру недвижимости

В определенных случаях фактическое местонахождение органа будет сначала проверять и подтверждать областная военная администрация.

Комиссия по отбору руководителей прокуратур с представителями иностранных проектов прекратила работу

В состав отборочной комиссии руководителей прокуратур входил представитель IDLO — организации, которая из-за остановки финансирования Госдепартаментом США ранее сообщила о паузе в реализации проекта по участию в комиссии по отбору резерва на руководящие должности в органах прокуратуры.

Изменениями в госбюджет предлагается повысить прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров с 1600 до 2102 грн

Кабмин предлагает повысить до 2102 грн прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров, что позволит увеличить должностные оклады в окружных прокуратурах.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео