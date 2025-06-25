По схеме «дочка в ДТП» обманула пенсионерку — мошенница из Ровенской попыталась обжаловать приговор

Доверчивая пенсионерка потеряла более 650 тысяч гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым 34-летняя женщина признана виновной в мошенничестве. Об этом сообщает областная прокуратура.

В сентябре прошлого года 76-летняя жительница Каменец-Подольского стала жертвой мошенников.

Вечером ей позвонили по телефону неизвестные и сообщили, что ее дочь якобы попала в аварию и срочно нуждается в дорогой медицинской помощи. Испуганная женщина назвала свой адрес, и уже через 40 минут до ее дома пришла «помощница», которая пообещала передать деньги в больницу.

Сначала аферистка озвучила сумму лечения в 9 тысяч долларов, а затем увеличила ее еще на 7 тысяч. В итоге пенсионерка потеряла более 650 тысяч гривен.

Суд первой инстанции назначил обвиняемой наказание в виде 4 лет лишения свободы, но женщина оспорила приговор.

Апелляционный суд отклонил доводы стороны защиты относительно строгости назначенного ей наказания и оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.