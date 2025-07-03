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Как применяется налоговая социальная льгота для работника, удерживающего двух и более детей в возрасте до 18 лет

15:45, 3 июля 2025
Работник, удерживающий двух или более детей в возрасте до 18 лет, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100% суммы льготы, которая в 2025 году составляет 1514,00 грн, в расчете на каждого такого ребенка.
Как применяется налоговая социальная льгота для работника, удерживающего двух и более детей в возрасте до 18 лет
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Главное управление ГНС в Луганской области разъяснило особенности применения налоговой социальной льготы для работника, который содержит двух и более детей в возрасте до 18 лет.

Согласно подпункту 169.1.1 Налогового кодекса Украины, любой плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, полученного от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равном 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленного законом на 01 января отчетного налогового года, который в 2025 году составляет 1514,00 гривен.

Плательщик налога, который содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100% суммы льготы, определенной в подпункте 169.1.1 НКУ, что в 2025 году составляет 1514,00 грн, в расчете на каждого такого ребенка (пп. 169.1.2 НКУ).

Согласно первому абзацу подпункта 169.4.1 НКУ, налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (иные приравненные к ней выплаты, компенсации и вознаграждения в соответствии с законодательством), если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженную на 1,4 и округленную до ближайших 10 гривен.

В 2025 году размер заработной платы, дающей право на налоговую социальную льготу, составляет 4240,00 грн (прожиточный минимум для трудоспособного лица в размере 3028,00 грн х 1,4 и округлено до ближайших 10 гривен).

При этом предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы одному из родителей в случае и в размере, предусмотренном пп. 169.1.2 НКУ, определяется как произведение суммы, указанной в первом абзаце пп. 169.4.1 НКУ, и соответствующего количества детей.

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