Як застосовується податкова соціальна пільга для працівника, який утримує двох і більше дітей віком до 18 років

Працівник, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100% суми пільги, що у 2025 році становить 1514,00 грн, у розрахунку на кожну таку дитину.

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Головне управління ДПС у Луганській області роз’яснило особливості застосування податкової соціальної пільги для працівника, який утримує двох і більше дітей віком до 18 років.

Відповідно до пп. 169.1.1 ПКУ будь-який платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, що у 2025 році становить 1514,00 гривень.

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100% суми пільги, яка визначена пп. 169.1.1 ПКУ, що у 2025 році становить 1514,00 грн, у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ).

Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

У 2025 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 4240,00 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3028,00 грн х 1,4 та округлено до найближчих 10 гривень).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбаченому пп. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної у абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

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