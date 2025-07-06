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Плановая документальная проверка – для чего, когда и как назначается

07:56, 6 июля 2025
Документальная проверка ГНС ​​– это проверка, проводимая на основе налоговых деклараций, бухгалтерских документов, налоговых регистров и другой отчетности.
Плановая документальная проверка – для чего, когда и как назначается
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Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило нюансы проведения документальной проверки.

Проведение документальной плановой проверки — это один из ключевых инструментов налогового контроля, который позволяет контролирующим органам проверять соблюдение налогоплательщиками законодательства относительно уплаты налогов, сборов, а также других обязательств, установленных Налоговым кодексом Украины.

Что такое документальная проверка

Согласно подпункту 75.1.2 НКУ, документальная проверка — это проверка, проводимая на основе налоговых деклараций, бухгалтерских документов, налоговых регистров и другой отчетности. Ее цель — установить:

  • были ли своевременно начислены и уплачены налоги и сборы;
  • ведется ли достоверный учет;
  • соблюдаются ли другие требования налогового, валютного законодательства и нормы по оформлению трудовых отношений.

Порядок назначения плановой проверки

В соответствии с пунктом 77.4 НКУ, решение о проведении документальной плановой проверки оформляется приказом руководителя (или уполномоченного лица) контролирующего органа. Но само по себе принятие такого приказа еще не дает оснований для начала проверки — закон устанавливает обязательную процедуру информирования налогоплательщика.

Поэтому контролирующий орган обязан не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала проверки вручить или направить налогоплательщику копию приказа и письменное уведомление о дате начала проверки.

Согласно пункту 42.2 НКУ документы считаются надлежащим образом вручёнными, если они:

  • направлены заказным письмом с уведомлением о вручении на налоговый адрес налогоплательщика;
  • или лично вручены ему (или его представителю).

Таким образом, даже если налогоплательщик физически не получил документ, но он был надлежащим образом отправлен по указанному адресу — считается, что требование закона выполнено.

Более того, второй абзац пункта 42.5 НКУ предусматривает, что в случае невозможности вручения (например, из-за отсутствия представителей, отказа принять документы или не нахождения налогоплательщика по адресу) документ считается вручённым в день, когда почтовое отделение сделало соответствующую отметку в уведомлении о вручении с объяснением причин невручения.

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ГНС

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