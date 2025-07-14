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В Киев прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог, видео

09:26, 14 июля 2025
Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Киев.
В Киев прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог, видео
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В понедельник, 14 июля, в Киев с визитом прибыл специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, украинские чиновники будут обсуждать с Келлогом оборону, оружие, санкции и сотрудничество Украины и США.

"Россия не хочет прекращать огонь. Мир по силам - это принцип Президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход", - сообщил Ермак.

Андрей Ермак встретил Кита Келлога на вокзале в Киеве.

Напомним, Келлог заявил, что посетит Киев и пробудет там всю неделю. 

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США Киев Андрей Ермак Келлог

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