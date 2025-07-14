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В Одесской области отец троих детей не пришел в ТЦК, потому что «имел много дел» — как его наказал суд

16:24, 14 июля 2025
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил 3 года лишения свободы.
В Одесской области отец троих детей не пришел в ТЦК, потому что «имел много дел» — как его наказал суд
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В Одесской области осудили отца троих детей, который получил повестку, но отказался от мобилизации. Приговор по делу №499/1090/24 вынес Ивановский районный суд Одесской области.

Согласно материалам дела, житель Одесской области в июле 2024 года прошёл военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. Мужчине выдали «боевую» повестку, однако он не прибыл к месту отправки в воинскую часть.

На суде обвиняемый признал свою вину. Он заявил, что не явился в ТЦК, потому что у него было много дел.

Также он отметил, что является отцом троих детей — у него двое несовершеннолетних детей и совершеннолетняя дочь жены. Он подчеркнул, что работает кладовщиком и уже имеет бронь.

Суд установил, что мужчина действительно воспитывает двоих несовершеннолетних детей, а также в семье есть совершеннолетняя дочь супруги. Кроме того, у жителя Одесской области действительно имеется бронь до декабря 2025 года.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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