На Одещині батько трьох дітей не прийшов до ТЦК, бо «мав багато справ» — як його покарав суд

Суд визнав чоловіка винуватим в ухиленні від мобілізації та призначив 3 роки позбавлення волі.

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На Одещині покарали батька трьох дітей, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Вирок у справі №499/1090/24 виніс Іванівський районний суд Одеської області.

За матеріалами справи, житель Одещини у липні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловіку дали «бойову» повістку, проте чоловік не прийшов на відправлення до військової частини.

На суді обвинувачений провину визнав. Він заявив, що не прийшов до ТЦК, «бо мав багато справ».

Чоловік також зазначив, що є батьком трьох дітей — має двох неповнолітніх дітей та повнолітню доньку дружини. Він зазначав, що він працює комірником та уже заброньований.

Суд встановив, що чоловік дійсно виховує двох неповнолітніх дітей, також у пари є повнолітня донька дружини. Житель Одещини також має «бронь» до грудня 2025 року.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

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