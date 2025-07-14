Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Одещині батько трьох дітей не прийшов до ТЦК, бо «мав багато справ» — як його покарав суд

16:24, 14 липня 2025
Суд визнав чоловіка винуватим в ухиленні від мобілізації та призначив 3 роки позбавлення волі.
На Одещині батько трьох дітей не прийшов до ТЦК, бо «мав багато справ» — як його покарав суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині покарали батька трьох дітей, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Вирок у справі №499/1090/24 виніс Іванівський районний суд Одеської області.

За матеріалами справи, житель Одещини у липні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловіку дали «бойову» повістку, проте чоловік не прийшов на відправлення до військової частини.

На суді обвинувачений провину визнав. Він заявив, що не прийшов до ТЦК, «бо мав багато справ».

Чоловік також зазначив, що є батьком трьох дітей — має двох неповнолітніх дітей та повнолітню доньку дружини. Він зазначав, що він працює комірником та уже заброньований.

Суд встановив, що чоловік дійсно виховує двох неповнолітніх дітей, також у пари є повнолітня донька дружини. Житель Одещини також має «бронь» до грудня 2025 року.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд військові Одеса призов повістка судова практика вирок ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів є 17 претендентів: список

Чергова спроба заповнити вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті суддівської спільноти.

Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу – Володимир Зеленський

Новим прем’єр-міністром стане Юлія Свириденко, повідомив Президент Зеленський.

Володимир Зеленський підписав закон про нові ставки судового збору і правила його розстрочення

Для громадян максимальний розмір судового збору за подання касаційної скарги до Верховного Суду у цивільних справах буде обмежений 30280 грн, а якщо йдеться про захист соціальних прав – 15 тисячами грн.

Податкова повідомлятиме НАБУ про ознаки операцій, здійснених з метою надання хабарів службовцям-іноземцям, виявлені під час документальних перевірок

Уряд вніс зміни до Положення про Державну податкову службу.

Кабмін затвердив порядок здійснення видатків на виплату пенсій і утримання суддів, перерахованих на виконання судових рішень

Уряд затвердив порядок здійснення з бюджету Пенсійного фонду видатків на виплату пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, призначених чи перерахованих на виконання судових рішень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду