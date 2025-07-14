В Киеве сотрудника суда подозревают в вымогательстве $5900 за «помощь» с воинским учетом

Изначально свою помощь подозреваемый оценил в $4000, но позже стоимость возросла до $5900.

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Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении сотруднику одного из столичных судов по факту вымогательства и получения денег от коллег за помощь в обновлении воинско-учетных данных в ТЦК и СП в Киевской области. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый предлагал коллегам, получившим повестки для уточнения учетных данных, «помощь» в прохождении всех процедур и постановке на воинский учет. Мужчина уверял, что с его помощью коллег не мобилизуют сразу после оформления всех документов.

Возможность решить этот вопрос он объяснял своими знакомствами и связями в Киевской области.

Изначально свою помощь подозреваемый оценил в $4 000. Одному из коллег он пообещал оформить документы без его личного присутствия. Однако после получения части суммы и документов он сообщил, что стоимость возросла до $5 900.

Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов. Во время получения последней части средств мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Подозреваемый взят под стражу с правом внесения залога. Устанавливаются возможные сообщники.

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