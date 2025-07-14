За границей будут строить сети центров единства украинцев, которые будут способствовать их возвращению – Кабмин согласовал предложение Минединства

Кабмин на своем заседании 14 июля согласовал предложение Министерства национального единства относительно реализации в течение двух лет экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за границей.
Так, утверждены Порядок реализации экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за границей и Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействия их возвращению в Украину.
Предусмотрено, что экспериментальный проект реализуется путем:
Также Кабмин внес соответствующие изменения в порядок публичных закупок на период военного положения.
Напомним, что вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов во время выступления на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2025) сообщил, что достигнута договоренность об открытии Центра единства в Итальянской Республике.
«Эти пространства, кроме общей поддержки, будут способствовать повышению квалификации украинцев, создавая для них дополнительные возможности как за границей, так и в Украине. Сила Украины — в единстве!» — резюмировал он.
Автор: Наталя Мамченко
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