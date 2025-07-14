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За границей будут строить сети центров единства украинцев, которые будут способствовать их возвращению – Кабмин согласовал предложение Минединства

14:14, 14 июля 2025
Правительство вводит экспериментальный проект по предложению Министерства национального единства – будут строить центры единства украинцев за границей, которые будут способствовать их возвращению.
За границей будут строить сети центров единства украинцев, которые будут способствовать их возвращению – Кабмин согласовал предложение Минединства
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Кабмин на своем заседании 14 июля согласовал предложение Министерства национального единства относительно реализации в течение двух лет экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за границей.

Так, утверждены Порядок реализации экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за границей и Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействия их возвращению в Украину.

Предусмотрено, что экспериментальный проект реализуется путем:

  • развития сети единства;
  • обеспечения функционирования центров единства;
  • стимулирования украинцев за границей к их возвращению в Украину;
  • информирования украинцев за границей о социальных, профессиональных и других возможностях в Украине с целью стимулирования их возвращения в Украину;
  • содействия занятости украинцев за границей с целью их трудоустройства для дальнейшего возвращения в Украину;
  • противодействия распространению дезинформации, вредящей национальному единству Украины;
  • создания, администрирования и обеспечения работы информационно-коммуникационных систем для обеспечения функционирования сети единства.

Также Кабмин внес соответствующие изменения в порядок публичных закупок на период военного положения.

Напомним, что вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов во время выступления на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2025) сообщил, что достигнута договоренность об открытии Центра единства в Итальянской Республике.

«Эти пространства, кроме общей поддержки, будут способствовать повышению квалификации украинцев, создавая для них дополнительные возможности как за границей, так и в Украине. Сила Украины — в единстве!» — резюмировал он.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины Министерство национального единства

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За границей будут строить сети центров единства украинцев, которые будут способствовать их возвращению – Кабмин согласовал предложение Минединства

Правительство вводит экспериментальный проект по предложению Министерства национального единства – будут строить центры единства украинцев за границей, которые будут способствовать их возвращению.

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