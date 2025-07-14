За кордоном будуватимуть мережі центрів єдності українців, що сприятимуть їх поверненню – Кабмін погодив пропозицію Мін’єдності

Кабмін на своєму засіданні 14 липня погодив пропозицію Міністерства національної єдності стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном.
Так, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.
Передбачено, що експериментальний проект реалізується шляхом:
Також Кабмін вніс відповідні зміни до порядку публічних закупівель на період воєнного стану.
Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2025) повідомив, що досягнуто домовленості про відкриття Центру єдності в Італійській Республіці.
«Ці простори, окрім загальної підтримки, сприятимуть підвищенню кваліфікації українців, створюючи для них додаткові можливості як за кордоном, так і в Україні. Сила України — в єдності!» — резюмував він.
Автор: Наталя Мамченко
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