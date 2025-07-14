За кордоном будуватимуть мережі центрів єдності українців, що сприятимуть їх поверненню – Кабмін погодив пропозицію Мін’єдності

Уряд запроваджує експериментальний проект за пропозицією Міністерства нац’єдності – будуватимуть центри єдності українців за кордоном, які сприятимуть поверненню українців.

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Кабмін на своєму засіданні 14 липня погодив пропозицію Міністерства національної єдності стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном.

Так, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.

Передбачено, що експериментальний проект реалізується шляхом:

розбудови мережі єдності;

забезпечення функціонування центрів єдності;

стимулювання українців за кордоном до їх повернення в Україну;

інформування українців за кордоном про соціальні, професійні та інші можливості в Україні з метою стимулювання їх повернення в Україну;

сприяння зайнятості українців за кордоном з метою їх працевлаштування для подальшого повернення в Україну;

протидії поширенню дезінформації, що шкодить національній єдності України;

створення, адміністрування та забезпечення роботи інформаційно-комунікаційних систем для забезпечення функціонування мережі єдності.

Також Кабмін вніс відповідні зміни до порядку публічних закупівель на період воєнного стану.

Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2025) повідомив, що досягнуто домовленості про відкриття Центру єдності в Італійській Республіці.

«Ці простори, окрім загальної підтримки, сприятимуть підвищенню кваліфікації українців, створюючи для них додаткові можливості як за кордоном, так і в Україні. Сила України — в єдності!» — резюмував він.

Автор: Наталя Мамченко

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