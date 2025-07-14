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Україна покриє витрати на освіту дітей, чиї батьки постраждали під час Революції Гідності

14:54, 14 липня 2025
Уряд розширеив категорію дітей, які можуть розраховувати на державну компенсацію вартості навчання.
Україна покриє витрати на освіту дітей, чиї батьки постраждали під час Революції Гідності
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Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проекту, за яким діти ветеранів й ветеранок, які навчаються за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти, можуть отримати компенсацію від держави.

Зокрема, розширено категорію дітей, які можуть розраховувати на державну компенсацію вартості навчання.

Тепер допомогу зможуть отримати й діти тих, хто стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи ушкоджень, отриманих під час участі в масових акціях протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року — під час Революції Гідності.

Окрім цього, Уряд уточнив категорії осіб, чиї діти мають право на компенсацію:

  • діти осіб, які мають статус ветерана війни та вважаються зниклими безвісти за особливих обставин відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;
  • діти осіб, які мають статус ветерана війни та стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей».

Також запроваджується:

  • переважне право на отримання державної допомоги для здобувачів освіти, які завершують навчання у 2024/2025 навчальному році;
  • механізм верифікації заявників для ретельної перевірки права на державну допомогу;
  • обов’язок закладів освіти вносити інформацію про належність здобувачів освіти до відповідних категорій у Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).

Експериментальний проект реалізується Міністерством у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством освіти і науки України.

Порядок реалізації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 318.

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уряд Кабінет Міністрів України навчання освіта

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