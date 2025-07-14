Україна покриє витрати на освіту дітей, чиї батьки постраждали під час Революції Гідності

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проекту, за яким діти ветеранів й ветеранок, які навчаються за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти, можуть отримати компенсацію від держави.
Зокрема, розширено категорію дітей, які можуть розраховувати на державну компенсацію вартості навчання.
Тепер допомогу зможуть отримати й діти тих, хто стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи ушкоджень, отриманих під час участі в масових акціях протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року — під час Революції Гідності.
Окрім цього, Уряд уточнив категорії осіб, чиї діти мають право на компенсацію:
Також запроваджується:
Експериментальний проект реалізується Міністерством у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством освіти і науки України.
Порядок реалізації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 318.
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