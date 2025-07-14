Роумінговий безвіз між Україною та ЄС запрацює з 1 січня наступного року — Шмигаль

З 1 січня 2026 року українські громадяни зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат.

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Українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у ЄС без додаткової плати вже з початку 2026 року. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

Уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна – ЄС щодо взаємного відкриття сектору роумінгу. Це один із фінальних етапів процедури запровадження так званого «роумінгового безвізу».

«Європейська комісія погодила надання Україні так званого «роумінгового безвізу» — приєднання до політики Roam like at Home. Очікується, що з 1 січня 2026 року українські громадяни зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат, а європейські абоненти — на тих самих умовах в Україні», — зазначив Шмигаль.

За словами очільника уряду, це рішення є важливим кроком на шляху євроінтеграції України та свідчить про її поступове включення до єдиного цифрового простору ЄС.

Зазначимо, що Європейська комісія рекомендувала з січня 2026 року інтегрувати Україну до зони роумінгу Євросоюзу, що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком, інтернетом і SMS у 27 країнах ЄС без додаткових витрат за тарифами своїх операторів.

«Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими по всьому ЄС, а також у своїй рідній країні. Саме тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової родини. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну відданість підтримці України та її громадян», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Після інтеграції Україна стане першою країною, на яку ЄС поширить режим внутрішнього ринку в сфері телекомунікацій. Це означає, що українці в ЄС та європейці в Україні не платитимуть за роумінг, користуючись дзвінками, SMS і мобільними даними за внутрішніми тарифами з такою ж якістю зв’язку, як удома, включно з безкоштовним доступом до екстрених служб.

Чинна угода між операторами ЄС і України діятиме до 31 грудня 2025 року, забезпечуючи пільгові умови для українців. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році європейські оператори надавали українцям безкоштовний або пільговий роумінг на добровільній основі. З 2023 року співпраця перейшла на комерційні умови, що дещо обмежило обсяг послуг.

Після офіційного приєднання до роумінгової зони ЄС із 2026 року українці зможуть користуватися зв’язком у Європі без додаткових платежів, як це діє між країнами ЄС із 2017 року.

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