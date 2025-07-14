Роуминговый безвиз между Украиной и ЕС заработает с 1 января следующего года — Шмыгаль

С 1 января 2026 года украинские граждане смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных расходов.

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Украинцы смогут пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительной платы уже с начала 2026 года. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров.

Правительство утвердило решение Комитета ассоциации Украина – ЕС о взаимном открытии сектора роуминга. Это один из финальных этапов процедуры внедрения так называемого «роумингового безвиза».

«Европейская комиссия согласовала предоставление Украине так называемого „роумингового безвиза“ — присоединения к политике Roam like at Home. Ожидается, что с 1 января 2026 года украинские граждане смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных расходов, а европейские абоненты — на тех же условиях в Украине», — отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, это решение является важным шагом на пути евроинтеграции Украины и свидетельствует о ее постепенном включении в единое цифровое пространство ЕС.

Отметим, что Европейская комиссия рекомендовала с января 2026 года интегрировать Украину в зону роуминга Европейского Союза, что позволит украинцам пользоваться мобильной связью, интернетом и SMS в 27 странах ЕС без дополнительных затрат по тарифам своих операторов.

«Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС, а также в своей родной стране. Именно поэтому мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье. Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную приверженность поддержке Украины и ее граждан», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

После интеграции Украина станет первой страной, на которую ЕС распространит режим внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций. Это означает, что украинцы в ЕС и европейцы в Украине не будут платить за роуминг, пользуясь звонками, SMS и мобильными данными по внутренним тарифам с таким же качеством связи, как дома, включая бесплатный доступ к экстренным службам.

Действующее соглашение между операторами ЕС и Украины будет действовать до 31 декабря 2025 года, обеспечивая льготные условия для украинцев. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году европейские операторы предоставляли украинцам бесплатный или льготный роуминг на добровольной основе. С 2023 года сотрудничество перешло на коммерческие условия, что несколько ограничило объем услуг.

После официального присоединения к роуминговой зоне ЕС с 2026 года украинцы смогут пользоваться связью в Европе без дополнительных платежей, как это действует между странами ЕС с 2017 года.

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