Бренд Loro Piana попал под суд за эксплуатацию труда

Суд в Милане ввел административный надзор сроком на один год в отношении Loro Piana.

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Бренд Loro Piana, принадлежащий компании LVMH, попал под суд за эксплуатацию труда. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд установил, что компания Loro Piana, производящая кашемировую одежду, передала свое производство через две подставные фирмы, не имеющие реальных производственных мощностей, китайским мастерским в Италии, которые эксплуатировали рабочих.

14 июля суд в Милане ввел административный надзор сроком на один год в отношении Loro Piana.

Суд также назначил внешнего управляющего для проверки того, выполняет ли компания все требования судей о внедрении эффективных инструментов контроля за своей цепочкой поставок.

Отмечается, что бренд намерено не обеспечил надлежащий надзор за своими поставщиками для получения более высокой прибыли.

Аминистративный надзор будет досрочно снят, если Loro Piana приведет свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Представители Loro Piana никак не прокомментировали случившееся. Однако, как отмечаются журналисты, она стала пятой компанией в индустрии моды, которая подверглась преследованию со стороны миланского суда.

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