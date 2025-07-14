Кабмин значительно расширил полномочия Государственной налоговой службы

ГНС расширяет полномочия: администрирование взносов на поддержку лиц с инвалидностью, контроль за подакцизными товарами и обмен информацией с НАБУ

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Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о Государственной налоговой службе Украины, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством. Обновленное положение существенно расширяет полномочия ГНС в нескольких ключевых направлениях. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Администрирование взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью

Отныне налоговая служба отвечает за учет, контроль, своевременность и полноту начисления и уплаты этого взноса. В ее функции также входит подача отчетности, применение финансовых санкций, взыскание недоимок, погашение налоговой задолженности и участие в прогнозировании поступлений.

Лицензирование и контроль за подакцизной продукцией

ГНС будет лицензировать деятельность субъектов хозяйствования, которые производят, хранят, импортируют или реализуют:

• этиловый спирт, дистилляты, биоэтанол;

• алкогольные напитки, сидр, перри (без добавления спирта);

• табачные изделия, жидкости для электронных сигарет;

• табачное сырье и продукцию его переработки.

Также Налоговая служба будет контролировать:

• оборот этой продукции через Электронную систему учета;

• полноту и своевременность уплаты акцизного налога;

• соблюдение норм Налогового кодекса и профильного закона о государственном регулировании оборота подакцизной продукции.

Контроль за налоговыми авансами и налогами в сфере топлива

ГНС будет осуществлять мониторинг своевременности и полноты уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий и НДФЛ для субъектов, осуществляющих розничную торговлю топливом.

Взаимодействие с НАБУ и борьба с коррупцией

Во время проверок налоговая служба обязана информировать НАБУ о:

• выявленных фактах, которые могут свидетельствовать о попытках предоставления неправомерной выгоды должностным лицам иностранных государств;

• полученной от иностранных органов информации о таких операциях.

Блокировка налоговых накладных и рассмотрение жалоб

ГНС организует работу по приостановке регистрации налоговых накладных или расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, а также рассматривает жалобы на соответствующие решения своих территориальных органов.

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