В Польше разошлют 235 тысяч повесток — на ВВК будут вызывать даже женщин и людей 50+

С января 2026 года около 235 000 поляков получат повестки об обязательной явке для прохождения военно-врачебной комиссии.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Польше планируют разослать 235 000 повесток для прохождения военно-врачебной комиссии. Помимо мужчин призывного возраста, на медосмотр будут вызывать женщин и граждан старше 50 лет. Об этом сообщает Wyborcza.

В частности, повестки с обязательным уведомлением о получении начнут отправлять адресатам с января 2026 года.

Целью этого шага является определение физической и психической пригодности населения к военной службе.

Помимо юношей в возрасте от 19 до 24 лет, которые ещё не проходили комиссию, её также обязаны пройти мужчины до 60 лет, не имеющие установленной военной категории, а также женщины с соответствующим образованием или те, кто получит профессию до конца 2025/2026 учебного года.

Речь идёт, в частности, о специальностях в сфере медицины, IT, психологии, ветеринарии, морского и авиационного дела.

После получения повестки граждане должны будут явиться в районную медицинскую комиссию для прохождения медицинского осмотра и собеседования с представителем армии.

Затем данные участников попадут в военный реестр. Каждый из призванных получит звание рядового, но не военный билет. Его получат только добровольцы, пожелавшие вступить в армию. Те, кто не заинтересован в службе, будут переведены в так называемый пассивный резерв.

Квалификация также затронет тех, кто в предыдущие годы был признан временно непригодным к службе, если срок ограничения истекает до апреля 2026 года. Они пройдут повторное обследование.

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