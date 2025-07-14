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У Польщі розішлють 235 тисяч повісток — на ВЛК викликатимуть навіть жінок і людей 50+

14:18, 14 липня 2025
Із січня 2026 року близько 235 000 поляків отримають повістки про обов’язкову явку для проходження військово-лікарської комісії.
У Польщі розішлють 235 тисяч повісток — на ВЛК викликатимуть навіть жінок і людей 50+
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Польщі планують розіслати 235 000 повісток для проходження військово-лікарської комісії. Окрім чоловіків призовного віку викликатимуть жінок та громадян старше 50 років. Про це інформує Wyborcza.

Зокрема, повістку про обов'язкову явку до військової комісії з підтвердженням про отримання почнуть надсилатися адресатам з січня 2026 року.

Цей крок має на меті визначити фізичну та психічну придатність населення до військової служби.

Окрім юнаків віком від 19 до 24 років, які ще не проходили військову комісію, її мають пройти чоловіки віком до 60 років, що не мають визначеної військової категорії, а також жінки з відповідною освітою або тими, хто здобуде фах до завершення 2025/2026 навчального року.

Йдеться, зокрема, про спеціальності у галузі медицини, ІТ, психології, ветеринарії, морської та авіаційної справи.

Так, після отримання повістки, громадяни повинні будуть з'явитися до районної медичної комісії для проходження медичного обстеження та співбесіди з представником армії.

Потім дані учасників потраплять до військового реєстру. Кожен із призваних отримає звання рядового, але не військову книжку. Її отримають лише добровольці, які захочуть вступити до армії. Добровольці, які не зацікавлені у службі в армії, будуть переведені до так званого пасивного резерву.

Кваліфікація також стосуватиметься тих, хто в попередні роки був визнаний тимчасово непридатним до служби, якщо термін їхнього обмеження завершується до квітня 2026 року. Вони пройдуть повторне обстеження.

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Польща військові призов повістка ВЛК військова служба

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