Кабмін значно розшив повноваження Державної податкової служби

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про Державну податкову службу України, аби узгодити його з чинним законодавством. Оновлене положення значно розширює повноваження ДПС у кількох ключових напрямах. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Відтепер податкова служба відповідальна за облік, контроль, своєчасність та повноту нарахування і сплати цього внеску. До її функцій також входить подання звітності, застосування фінансових санкцій, стягнення недоїмок, погашення податкового боргу та участь у прогнозуванні надходжень.
Ліцензування та контроль за підакцизною продукцією
ДПС здійснюватиме ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, що виробляють, зберігають, імпортують або реалізують:
Також Податкова служба контролюватиме:
Контроль за податковими авансами та податками у сфері пального
ДПС здійснюватиме моніторинг своєчасності та повноти сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств та ПДФО для суб’єктів, що займаються роздрібною торгівлею пальним.
Взаємодія з НАБУ та боротьба з корупцією
Під час перевірок податкова зобов’язана інформувати НАБУ про:
Зупинка податкових накладних та розгляд скарг
ДПС організовує роботу щодо зупинення реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також розглядає скарги на відповідні рішення своїх територіальних органів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.