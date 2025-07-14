Кабмін значно розшив повноваження Державної податкової служби

ДПС розширює повноваження: адміністрування внесків на підтримку осіб з інвалідністю, контроль за підакцизними товарами та обмін інформацією з НАБУ.

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про Державну податкову службу України, аби узгодити його з чинним законодавством. Оновлене положення значно розширює повноваження ДПС у кількох ключових напрямах. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю

Відтепер податкова служба відповідальна за облік, контроль, своєчасність та повноту нарахування і сплати цього внеску. До її функцій також входить подання звітності, застосування фінансових санкцій, стягнення недоїмок, погашення податкового боргу та участь у прогнозуванні надходжень.

Ліцензування та контроль за підакцизною продукцією

ДПС здійснюватиме ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, що виробляють, зберігають, імпортують або реалізують:

спирт етиловий, дистиляти, біоетанол;

алкогольні напої, сидр, перрі (без додавання спирту);

тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет;

тютюнову сировину та продукцію її переробки.

Також Податкова служба контролюватиме:

обіг цієї продукції через Електронну систему обігу ;

; повноту й своєчасність сплати акцизного податку;

дотримання норм Податкового кодексу та профільного закону про державне регулювання обігу підакцизної продукції.

Контроль за податковими авансами та податками у сфері пального

ДПС здійснюватиме моніторинг своєчасності та повноти сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств та ПДФО для суб’єктів, що займаються роздрібною торгівлею пальним.

Взаємодія з НАБУ та боротьба з корупцією

Під час перевірок податкова зобов’язана інформувати НАБУ про:

виявлені факти, що можуть свідчити про спроби надання неправомірної вигоди службовим особам іноземних держав;

отриману від закордонних органів інформацію про такі операції.

Зупинка податкових накладних та розгляд скарг

ДПС організовує роботу щодо зупинення реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також розглядає скарги на відповідні рішення своїх територіальних органів.

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