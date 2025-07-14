Практика судів
  1. В Україні

Кабмін значно розшив повноваження Державної податкової служби

14:00, 14 липня 2025
ДПС розширює повноваження: адміністрування внесків на підтримку осіб з інвалідністю, контроль за підакцизними товарами та обмін інформацією з НАБУ.
Кабмін значно розшив повноваження Державної податкової служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про Державну податкову службу України, аби узгодити його з чинним законодавством. Оновлене положення значно розширює повноваження ДПС у кількох ключових напрямах. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Відтепер податкова служба відповідальна за облік, контроль, своєчасність та повноту нарахування і сплати цього внеску. До її функцій також входить подання звітності, застосування фінансових санкцій, стягнення недоїмок, погашення податкового боргу та участь у прогнозуванні надходжень.

Ліцензування та контроль за підакцизною продукцією
ДПС здійснюватиме ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, що виробляють, зберігають, імпортують або реалізують:

  • спирт етиловий, дистиляти, біоетанол;
  • алкогольні напої, сидр, перрі (без додавання спирту);
  • тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет;
  • тютюнову сировину та продукцію її переробки.

Також Податкова служба контролюватиме:

  • обіг цієї продукції через Електронну систему обігу;
  • повноту й своєчасність сплати акцизного податку;
  • дотримання норм Податкового кодексу та профільного закону про державне регулювання обігу підакцизної продукції.

Контроль за податковими авансами та податками у сфері пального
ДПС здійснюватиме моніторинг своєчасності та повноти сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств та ПДФО для суб’єктів, що займаються роздрібною торгівлею пальним.

Взаємодія з НАБУ та боротьба з корупцією
Під час перевірок податкова зобов’язана інформувати НАБУ про:

  • виявлені факти, що можуть свідчити про спроби надання неправомірної вигоди службовим особам іноземних держав;
  • отриману від закордонних органів інформацію про такі операції.

Зупинка податкових накладних та розгляд скарг
ДПС організовує роботу щодо зупинення реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також розглядає скарги на відповідні рішення своїх територіальних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

уряд податкова ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За кордоном будуватимуть мережі центрів єдності українців, що сприятимуть їх поверненню – Кабмін погодив пропозицію Мін’єдності

Уряд запроваджує експериментальний проект за пропозицією Міністерства нац’єдності – будуватимуть центри єдності українців за кордоном, які сприятимуть поверненню українців.

Верховній Раді пропонують розширити підстави для визнання незаконними правочинів щодо майна, вчинених на підставі актів місцевого самоврядування

Суд зможе визнати незаконними правочини, вчинені на основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень – Комітет рекомендував законопроект щодо «забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

Посадові оклади у бюджетній сфері будуть рахувати в орудних величинах – чому це не має стати сюрпризом

Звідки взялася ідея про орудні величини для розрахунку посадових окладів, та що пропонується змінити у КЗпП і профільних законах.

На посаду генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» оголошено конкурс

З претендентами на посаду директора ДП «ІСС» відбудуться співбесіди.

Урядовий орган зможе зупиняти акти місцевого самоврядування — комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон

Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроект «про забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування», який запроваджує процедуру оперативної зупинки нормативних актів органів місцевого самоврядування – які наслідки це матиме для громадян.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду