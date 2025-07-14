Бренд Loro Piana потрапив під суд за експлуатацію праці

Суд у Мілані ввів адміністративний нагляд терміном на один рік щодо Loro Piana.

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Бренд Loro Piana, який належить компанії LVMH, потрапив під суд за експлуатацію праці. Про це повідомляє агентство Reuters.

Суд встановив, що компанія Loro Piana, яка виготовляє кашеміровий одяг, передала своє виробництво через дві підставні фірми, які не мають реальних виробничих потужностей, китайським майстерням в Італії, які експлуатували робітників.

14 липня суд у Мілані ввів адміністративний нагляд терміном на один рік щодо Loro Piana.

Суд також призначив зовнішнього керуючого для перевірки того, чи компанія виконує всі вимоги суддів щодо впровадження ефективних інструментів контролю за своїм ланцюжком поставок.

Зазначається, що бренд не забезпечив належного нагляду за своїми постачальниками для отримання більш високого прибутку.

Адміністративний нагляд буде достроково знято, якщо Loro Piana приведе свою діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Представники Loro Piana ніяк не прокоментували те, що сталося. Однак, як зазначаються журналісти, компаныя стала п'ятою в індустрії моди, яка зазнала переслідування з боку міланського суду.

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