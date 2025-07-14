Практика судів
  1. У світі

Бренд Loro Piana потрапив під суд за експлуатацію праці

13:57, 14 липня 2025
Суд у Мілані ввів адміністративний нагляд терміном на один рік щодо Loro Piana.
Бренд Loro Piana потрапив під суд за експлуатацію праці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бренд Loro Piana, який належить компанії LVMH, потрапив під суд за експлуатацію праці. Про це повідомляє агентство Reuters.

Суд встановив, що компанія Loro Piana, яка виготовляє кашеміровий одяг, передала своє виробництво через дві підставні фірми, які не мають реальних виробничих потужностей, китайським майстерням в Італії, які експлуатували робітників.

14 липня суд у Мілані ввів адміністративний нагляд терміном на один рік щодо Loro Piana.

Суд також призначив зовнішнього керуючого для перевірки того, чи компанія виконує всі вимоги суддів щодо впровадження ефективних інструментів контролю за своїм ланцюжком поставок.

Зазначається, що бренд не забезпечив належного нагляду за своїми постачальниками для отримання більш високого прибутку.

Адміністративний нагляд буде достроково знято, якщо Loro Piana приведе свою діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Представники Loro Piana ніяк не прокоментували те, що сталося. Однак, як зазначаються журналісти, компаныя стала п'ятою в індустрії моди, яка зазнала переслідування з боку міланського суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За кордоном будуватимуть мережі центрів єдності українців, що сприятимуть їх поверненню – Кабмін погодив пропозицію Мін’єдності

Уряд запроваджує експериментальний проект за пропозицією Міністерства нац’єдності – будуватимуть центри єдності українців за кордоном, які сприятимуть поверненню українців.

Верховній Раді пропонують розширити підстави для визнання незаконними правочинів щодо майна, вчинених на підставі актів місцевого самоврядування

Суд зможе визнати незаконними правочини, вчинені на основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень – Комітет рекомендував законопроект щодо «забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

Посадові оклади у бюджетній сфері будуть рахувати в орудних величинах – чому це не має стати сюрпризом

Звідки взялася ідея про орудні величини для розрахунку посадових окладів, та що пропонується змінити у КЗпП і профільних законах.

На посаду генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» оголошено конкурс

З претендентами на посаду директора ДП «ІСС» відбудуться співбесіди.

Урядовий орган зможе зупиняти акти місцевого самоврядування — комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон

Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроект «про забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування», який запроваджує процедуру оперативної зупинки нормативних актів органів місцевого самоврядування – які наслідки це матиме для громадян.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду