Украина возместит расходы на образование детей, чьи родители пострадали во время Революции Достоинства

Правительство расширило категорию детей, которые могут рассчитывать на государственную компенсацию стоимости обучения.

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Кабинет министров внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта, согласно которому дети ветеранов и ветеранок, обучающиеся на контрактной основе в учреждениях профессионального предвысшего или высшего образования, могут получить компенсацию от государства.

В частности, расширена категория детей, которые могут рассчитывать на государственную компенсацию стоимости обучения.

Теперь помощь смогут получить и дети тех, кто стал лицами с инвалидностью в результате ранений или увечий, полученных во время участия в массовых акциях протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года — в период Революции Достоинства.

Кроме того, Правительство уточнило категории лиц, чьи дети имеют право на компенсацию:

дети лиц, имеющих статус ветерана войны и считающихся пропавшими без вести при особых обстоятельствах согласно Закону Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

дети лиц, имеющих статус ветерана войны, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».

Также вводятся:

преимущественное право на получение государственной помощи для соискателей образования, завершающих обучение в 2024/2025 учебном году;

механизм верификации заявителей для тщательной проверки права на государственную помощь;

обязанность образовательных учреждений вносить информацию о принадлежности соискателей образования к соответствующим категориям в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

Экспериментальный проект реализуется Министерством по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством образования и науки Украины.

Порядок реализации утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 14.03.2025 № 318.

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