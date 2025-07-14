Украина возместит расходы на образование детей, чьи родители пострадали во время Революции Достоинства

Кабинет министров внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта, согласно которому дети ветеранов и ветеранок, обучающиеся на контрактной основе в учреждениях профессионального предвысшего или высшего образования, могут получить компенсацию от государства.
В частности, расширена категория детей, которые могут рассчитывать на государственную компенсацию стоимости обучения.
Теперь помощь смогут получить и дети тех, кто стал лицами с инвалидностью в результате ранений или увечий, полученных во время участия в массовых акциях протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года — в период Революции Достоинства.
Кроме того, Правительство уточнило категории лиц, чьи дети имеют право на компенсацию:
Также вводятся:
Экспериментальный проект реализуется Министерством по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством образования и науки Украины.
Порядок реализации утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 14.03.2025 № 318.
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