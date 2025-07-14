Практика судів
  1. В Україні

У Києві працівника суду підозрюють у вимаганні $5900 за «допомогу» з військовим обліком

14:36, 14 липня 2025
Спочатку свою допомогу підозрюваний оцінив у $4000, але потім ціна зросла до $5900.
У Києві працівника суду підозрюють у вимаганні $5900 за «допомогу» з військовим обліком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру співробітнику одного зі столичних судів за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП у Київській області. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний пропонував колегам, які отримали повістки для уточнення облікових даних, «допомогу» у проходженні всіх процедур та взятті на військовий облік. Чоловік запевняв, що з його допомогою колег не мобілізують одразу після оформлення усіх документів.

Можливість вирішити це питання чоловік пояснював своїми знайомствами та зв’язками на Київщині.

Спочатку свою допомогу підозрюваний оцінив у $4 000. Одному з колег обіцяв оформити документи без його особистої присутності. Проте після отримання частини суми та документів підозрюваний повідомив, що ціна зросла до $5 900.

Передача коштів відбувалась під контролем правоохоронців. Під час отримання останньої частини грошей чоловіка затримали в порятку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Підозрюваного взяли під варту з правом внесення застави. Триває встановлення можливих спільників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура Київ підозрюваний ТЦК військовозобов'язаний військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу – Володимир Зеленський

Новим прем’єр-міністром стане Юлія Свириденко, повідомив Президент Зеленський.

Володимир Зеленський підписав закон про нові ставки судового збору і правила його розстрочення

Для громадян максимальний розмір судового збору за подання касаційної скарги до Верховного Суду у цивільних справах буде обмежений 30280 грн, а якщо йдеться про захист соціальних прав – 15 тисячами грн.

Податкова повідомлятиме НАБУ про ознаки операцій, здійснених з метою надання хабарів службовцям-іноземцям, виявлені під час документальних перевірок

Уряд вніс зміни до Положення про Державну податкову службу.

Кабмін затвердив порядок здійснення видатків на виплату пенсій і утримання суддів, перерахованих на виконання судових рішень

Уряд затвердив порядок здійснення з бюджету Пенсійного фонду видатків на виплату пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, призначених чи перерахованих на виконання судових рішень.

За кордоном будуватимуть мережі центрів єдності українців, що сприятимуть їх поверненню – Кабмін погодив пропозицію Мін’єдності

Уряд запроваджує експериментальний проект за пропозицією Міністерства нац’єдності – будуватимуть центри єдності українців за кордоном, які сприятимуть поверненню українців.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду