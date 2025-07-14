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До Києва прибув спецпредставник президента США Кіт Келлог, відео

09:26, 14 липня 2025
Кіт Келлог прибув з офіційним візитом до Києва.
До Києва прибув спецпредставник президента США Кіт Келлог, відео
Фото: Андрій Єрмак
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У понеділок, 14 липня, до Києва з візитом прибув спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 

За його словами, українські високопосадовц будуть обговорювати з Келлогом оборону, зброю, санкції та співпрацю України і США.

"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу - це принцип Президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", - повідомив Єрмак.

Андрій Єрмак зустрів Кіта Келлога на вокзалі в Києві.

Як писала «Судово-юридична газета», Кіт Келлог заявив, що відвідає Київ та пробуде там цілий тиждень. 

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США Київ Андрій Єрмак Келлог

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