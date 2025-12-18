У Києві демонтували низку постаментів радянських пам’ятників, фото

Найбільшим об’єктом демонтажу став п’єдестал у парку «Нивки», де раніше розташовувався пам’ятник комсомольцям 1920-х років.

Фото: kyivblahoustrii.kyivcity.gov.ua

У Києві протягом тижня демонтували кілька постаментів радянських пам’ятників у межах процесу декомунізації міського простору. Про це повідомило комунальне підприємство «Київблагоустрій».

Комунальні служби столиці продовжують очищення публічного простору від елементів радянської символіки. Найбільшим об’єктом демонтажу став п’єдестал у парку «Нивки», де раніше розташовувався пам’ятник комсомольцям 1920-х років.

Окрім цього, комунальники демонтували постамент, на якому свого часу стояв один із численних пам’ятників Володимиру Леніну. Також у столиці прибрали основу погруддя більшовицького політика та військового діяча Василя Боженка на вулиці Казимира Малевича.

Фото: kyivblahoustrii.kyivcity.gov.ua

