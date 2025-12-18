Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю

Відвідати дитячу залізницю можна у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі.

Фото: УЗ

Відтепер квитки на дитячу залізницю можна придбати онлайн на сайті Укрзалізниці. Це дозволяє уникнути черг у касах та купувати квитки завчасно на зручний час у потрібному місті.

Графік роботи та міста

Відвідувати дитячу залізницю можна з 26 по 28 грудня на дитячі залізниці у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Актуальний розклад доступний за посиланням.

Дати старту зимових рейсів:

Київська дитяча залізниця — 25 грудня 2025 року

Львівська дитяча залізниця — 26 грудня 2025 року

Дніпровська дитяча залізниця — 27 грудня 2025 року

Рівненська дитяча залізниця — 27 грудня 2025 року

Програма лояльності та бонуси

За кожен придбаний квиток нараховуються 250 обіймашок, які можна обміняти на знижки та послуги партнерів Укрзалізниці.

Навчання для маленьких залізничників

Якщо дитина мріє стати машиністом, диспетчером або провідником, на сайті можна знайти контакти для запису на безкоштовні заняття для дітей від 10 до 12 років.

