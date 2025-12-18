Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю
Відтепер квитки на дитячу залізницю можна придбати онлайн на сайті Укрзалізниці. Це дозволяє уникнути черг у касах та купувати квитки завчасно на зручний час у потрібному місті.
Графік роботи та міста
Відвідувати дитячу залізницю можна з 26 по 28 грудня на дитячі залізниці у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Актуальний розклад доступний за посиланням.
Дати старту зимових рейсів:
- Київська дитяча залізниця — 25 грудня 2025 року
- Львівська дитяча залізниця — 26 грудня 2025 року
- Дніпровська дитяча залізниця — 27 грудня 2025 року
- Рівненська дитяча залізниця — 27 грудня 2025 року
Програма лояльності та бонуси
За кожен придбаний квиток нараховуються 250 обіймашок, які можна обміняти на знижки та послуги партнерів Укрзалізниці.
Навчання для маленьких залізничників
Якщо дитина мріє стати машиністом, диспетчером або провідником, на сайті можна знайти контакти для запису на безкоштовні заняття для дітей від 10 до 12 років.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.