Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов на детскую железную дорогу

20:30, 18 декабря 2025
Посетить детскую железную дорогу можно в Киеве, Львове, Ровно и Днепре.
Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов на детскую железную дорогу
Фото: УЗ
Отныне билеты на детскую железную дорогу можно приобрести онлайн на сайте Укрзализныци. Это позволяет избежать очередей в кассах и покупать билеты заранее на удобное время в нужном городе.

График работы и города

Посетить детскую железную дорогу можно с 26 по 28 декабря на детских железных дорогах в Киеве, Львове, Ровно и Днепре. Актуальное расписание доступно по ссылке.

Даты старта зимних рейсов:

• Киевская детская железная дорога — 25 декабря 2025 года

• Львовская детская железная дорога — 26 декабря 2025 года

• Днепровская детская железная дорога — 27 декабря 2025 года

• Ровенская детская железная дорога — 27 декабря 2025 года

Программа лояльности и бонусы

За каждый приобретенный билет начисляются 250 объямок, которые можно обменять на скидки и услуги партнеров Укрзализныци.

Обучение для маленьких железнодорожников

Если ребенок мечтает стать машинистом, диспетчером или проводником, на сайте можно найти контакты для записи на бесплатные занятия для детей от 10 до 12 лет.

Львов дети Киев Днепр Одесса Ровно Укрзализныця

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

