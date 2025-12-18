Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов на детскую железную дорогу

Посетить детскую железную дорогу можно в Киеве, Львове, Ровно и Днепре.

Отныне билеты на детскую железную дорогу можно приобрести онлайн на сайте Укрзализныци. Это позволяет избежать очередей в кассах и покупать билеты заранее на удобное время в нужном городе.

График работы и города

Посетить детскую железную дорогу можно с 26 по 28 декабря на детских железных дорогах в Киеве, Львове, Ровно и Днепре. Актуальное расписание доступно по ссылке.

Даты старта зимних рейсов:

• Киевская детская железная дорога — 25 декабря 2025 года

• Львовская детская железная дорога — 26 декабря 2025 года

• Днепровская детская железная дорога — 27 декабря 2025 года

• Ровенская детская железная дорога — 27 декабря 2025 года

Программа лояльности и бонусы

За каждый приобретенный билет начисляются 250 объямок, которые можно обменять на скидки и услуги партнеров Укрзализныци.

Обучение для маленьких железнодорожников

Если ребенок мечтает стать машинистом, диспетчером или проводником, на сайте можно найти контакты для записи на бесплатные занятия для детей от 10 до 12 лет.

