Як вимикатимуть світло на Київщині 19 грудня — ДТЕК оприлюднив графіки
19:44, 18 грудня 2025
На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Фото: freepik.com
У п’ятницю, 19 грудня, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.
Графіки відключень світла для Київщини на 19 грудня:
Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 19 грудня.
