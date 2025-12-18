В Киеве демонтировали ряд постаментов советских памятников, фото

Крупнейшим объектом демонтажа стал пьедестал в парке «Нивки», где ранее располагался памятник комсомольцам 1920-х годов.

В Киеве в течение недели демонтировали несколько постаментов советских памятников в рамках процесса декоммунизации городского пространства. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Киевблагоустройство».

Коммунальные службы столицы продолжают очистку публичного пространства от элементов советской символики. Крупнейшим объектом демонтажа стал пьедестал в парке «Нивки», где ранее находился памятник комсомольцам 1920-х годов.

Кроме того, коммунальщики демонтировали постамент, на котором в свое время стоял один из многочисленных памятников Владимиру Ленину. Также в столице убрали основание бюста большевистского политика и военного деятеля Василия Боженко на улице Казимира Малевича.

