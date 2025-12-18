ВККС рассмотрит вопрос о направлении судей в 5 судов
Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о направлении (временном переводе) для осуществления правосудия:
в Деснянский районный суд города Чернигова — 2 судей;
в Днепровский районный суд города Киева — 6 судей;
в Новозаводский районный суд города Чернигова — 2 судей;
в Полтавский районный суд Полтавской области — 1 судьи;
в Фортечный районный суд города Кропивницкого — 3 судей.
Рассмотрение вопроса состоится 14 января 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, изъявивший намерение быть направленным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме и приложить к нему свои документы.
