ВККС рассмотрит вопрос о направлении судей в 5 судов

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о направлении (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Деснянский районный суд города Чернигова — 2 судей;

в Днепровский районный суд города Киева — 6 судей;

в Новозаводский районный суд города Чернигова — 2 судей;

в Полтавский районный суд Полтавской области — 1 судьи;

в Фортечный районный суд города Кропивницкого — 3 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 14 января 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, изъявивший намерение быть направленным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме и приложить к нему свои документы.

